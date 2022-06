Het wordt steeds drukker op het water: meer bootjes en meer ongemak

Dat het drukker op het water wordt is niet alleen op het oog te zien, maar blijkt ook uit de cijfers. Waterrecreatie Nederland onderzocht de populariteit van watersport, daaruit blijkt dat ongeveer vijftien procent van de ondervraagden pas tijdens de coronacrisis kennis heeft gemaakt met de watersport.

Dat de drukte op het water toe zou nemen mag geen verrassing heten. De afgelopen twee jaar merkten bootverkopers al een enorme toeloop: de bootjes gingen als warme broodjes over de toonbank.

Toch is het nog zeker wel eens billenknijpen. Zo moest havenmeester Dick van Veldhuizen van de gemeentehaven van Huizen een groep borrelende vrouwen op een boot terugroepen. Ze hadden totaal niet door dat ze met hun plezierbootje midden op de vaargeul aan het varen waren. In die vaargeul komen de grootste containerschepen langs die niet makkelijk kunnen 'remmen'. Het liep allemaal maar net goed af.

Exacte cijfers heeft de waterpolitie niet, maar ze bevestigen het beeld. Ondanks de drukte hebben ze sinds het begin van de crisis nog niet vaker in actie hoeven komen, bijvoorbeeld voor nieuwelingen die op het water massaal de regels overtreden. "Wij focussen ons echt op de excessen", zegt een woordvoerder.

Een opvallend resultaat uit het onderzoek is dat watersportbeoefenaars zelf weinig drukte zeggen te ervaren als ze op het water zijn. Maar de drukte is er wel degelijk, merken ook de Reddingsbrigade Nederland, de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij en de waterpolitie.

Havenmeester Dick is klaar voor het warme weer én de vaardrukte "Deze dagen try-out voor de zomer"

