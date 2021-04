Tekort aan boten dreigt door watersportgekte: "Drama qua verkoop nieuwe boten"

In watersportdorp Aalsmeer zijn nieuwe en tweedehands boten nauwelijks aan te slepen. Tegelijkertijd is het voor nieuwe booteigenaren een flinke uitdaging om een ligplaats te vinden bij de jachthavens aan de Westeinderplassen. Arnaud Brouwer van Jachthaven Stenhuis ziet een enorme groei in de vraag naar ligplaatsen bij zijn haven. "Over de 300 mensen hebben we nee moeten verkopen", zo vertelt hij.

De havenmeester erkent dat de coronacrisis een flinke impuls heeft gegeven aan de watersportsector in Aalsmeer. "Het is echt niet normaal dit jaar. Vorig jaar was het al druk met de eerste lockdown, maar wat er dit jaar gebeurd is..."

Het komt dus niet als een verrassing voor de jachthaven. Nu reizen geen optie is zijn de spaarpotjes goed gevuld en geven liefhebbers van de watersport graag wat extra's uit om deze zomer het water op te kunnen in Aalsmeer. "Mensen weten dat ze niet weg kunnen dus gaan ze een alternatief zoeken, dicht bij huis. Een bootje is dan de oplossing." Zeilmakerij Meer boten in het dorp betekent meer handel. Ook voor Mike Buis die samen met zijn ouders Zeilmakerij Aalsmeer runt. Zij maken onder andere stoffen kappen voor sloepen en speedboten. "Het is ontzettend druk. De coronaperiode heeft ons echt wel goed gedaan. We hadden het daarvoor al heel erg druk maar het heeft een grote stap er bovenop gedaan." Ook Mike onderschrijft dat de reisbeperkingen bijdragen aan de groei in de sector. "Niemand kan meer op vakantie, iedereen denkt: we hadden altijd al een bootje gewild. Nu maken ze de keuze om een boot te kopen. Veel boten die tweedehands worden gekocht hebben een beschadigde of kapotte kap, dan maken wij dus nieuwe kappen voor onze klanten."

NH Nieuws / Jasper Leegwater

Botentekort Volgens Alexander Bakker, botenhandelaar uit de Kwakel, heeft het tekort van boten te maken met de run op vaartuigen die in 2020 werd ingezet. "Vorig jaar zijn er zo veel boten verkocht door corona dat er een tekort is aan nieuwe boten op dit moment. De polyesterprijzen zijn 60% gestegen, het is een drama qua nieuwe boten verkoop." Sloepenbouwer Bunsberg Yachting uit Aalsmeer heeft ook te maken met leveringsproblemen. "Wij kunnen pas na de zomer, op z'n vroegst begin september weer nieuwe boten leveren. We hebben het nu ontzettend druk met het gereed maken van de laatste boten die de deur uit gaan. Die zijn maanden geleden al besteld."

Alexander van Bakkerboten vertelt dat daar bovenop ook nog problemen zijn ontstaan door een brand bij de fabriek die chips levert voor buitenboordmotoren in China. Terwijl de levertijden voor nieuwe boten dus alsmaar oplopen, gaan tweedehands boten bijna gelijk over de toonbank als ze worden aangeboden. "Alles dat tweedehands is, is snel weg."