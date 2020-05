Bij Bart in Huizen gaan ze als 'warme bootjes' over de toonbank: "Het is topdrukte"

HUIZEN - Het loopt storm bij de watersportwinkel van Bart Reijn uit Huizen. De verkoop, huur en verkoop van vaarattributen hebben grootse vormen aangenomen. Nu een echte zomervakantie er in het buitenland niet in lijkt te zitten, lijken we massaal in Nederland het water op te willen gaan.

Een afspraak maken met Bart voor het maken van een reportage is al een hele kunst, want hij heeft het zo druk dat de telefoon opnemen er nauwelijks bij is. "Het is ongekend druk, topdrukte", vertelt hij.



De watersportwinkel van Bart Reijn draait op volle toeren, want zelf gaan varen is populair. Het mooie weer speelt een rol, maar de coronacrisis versterkt dat effect. "Mensen kunnen niet op vakantie, maar hebben wel hun vakantiegeld gekregen. Ze kopen daarom een boot om daarmee als het ware op vakantie te gaan en heb dan in ieder geval een leuke zomer."

Quote "Wij zitten aan de andere kant van de crisis" Bart Reijn

Het loopt zo goed dat er op een enkel snel jacht (zie foto hieronder) en een aantal rubberboten na er eigenlijk geen boot meer te krijgen valt. "We kunnen de verkoop van boten vanuit de fabriek eigenlijk niet aan." Waar vele bedrijven last hebben van zware tijden, weet Bart dat dat een luxe-probleem is. "Wij zitten aan de andere kant van de crisis. "

Joost Lammers / NH Nieuws

Geen zin in vliegtuig Een van die vele mensen die deze zomer op het water te vinden zal zijn, is Pieter Reijneker. Hij heeft een boot in de haven bij de winkel van Bart liggen en huurt deze zomer er ook nog een boot bij zodat ze met het hele gezin er op uit kunnen.



"Normaal gesproken was ik naar het buitenland gegaan, maar ik heb nu niet zoveel zin om een vliegtuig te zitten. Dus ik ga lekker genieten van het water en het mooi Hollandse landschap." Op het water zal het drukker zijn dan normaal. "Er is ook wel wat ruimte."

Joost Lammers / NH Nieuws

Quote "We vragen soms wel eens: geef elkaar even een kus" Bart Reijn

De ligplaatsen in Huizen zijn inmiddels vergeven en ook de huurboten zijn in trek. Hoewel daar nog wel beperkingen zijn wie wel en wie niet mag huren. "Bootjes mogen verhuurd worden vanaf 18 jaar, maar zijn alleen maar voor gezinnen en stelletjes."



Hoe je dan aantoont dat je een stelletje bent? "Dat is heel moeilijk." Maar daar heeft Bart een simpele methode voor. "We vragen soms wel eens: 'geef elkaar even een kus'. Dat is wel leuk", vertelt hij lachend. "Het gaat op goed vertrouwen. Ze moeten er ook voor tekenen dat ze geen sympthomen hebben. Als ze met z'n tweeën zijn, kunnen ze ook anderhalve meter uit elkaar zitten."

