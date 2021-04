'Vaarkoorts' in Uitgeest: "Populariteit neemt enorme vlucht"

Jachthaven Zwaansmeerpolder in Uitgeest maakt zich op voor een nieuw vaarseizoen. En over de klandizie in de haven aan het Uitgeestermeer geen zorgen. De populariteit voor de pleziervaart neemt tijdens de coronacrisis in rap tempo toe, zo merkt havenmeester Peter de Vries. "Dat neemt een vlucht; mensen zoeken hun vertier nu echt in Nederland."

NH Nieuws / Dennis Mantz

Onder aanvoering van havenmeester De Vries takelen de vrijwilligers vandaag in de jachthaven de aller eerste boten het water. Boten, van roeiboot tot zeilschip, die op de gebruikte markt vanwege de populariteit flink in waarde zijn gestegen, zo weet De Vries. "Dan gaat het vooral om boten in het lagere segment die zeker een kwart meer zijn gaan kosten. En dat is te verklaren, want mensen die nu beginnen met varen, kopen natuurlijk geen boot van twee ton", aldus De Vries. Vrijheid

Mireille Leijting kocht met haar man en drie kinderen vorig jaar juni een rode zeilboot. "Het was een langgekoesterde wens van mijn man, maar door de lockdown is dat wel in een versnelling gekomen", vertelt ze. "We zijn naar Friesland gevaren en daar is het gevoel voor het varen alleen maar verder gegroeid. Als je eenmaal op het water bent, dan ben je op vakantie. Een heerlijk gevoel van vrijheid." Tekst gaat verder onder de video:

Vaarkoorts in Uitgeest neemt vlucht - NH Nieuws

Bert Munter is een van de vrijwilligers die de komende weken totaal zo'n 350 boten in het water takelt. Ook Munter merkt dat het leeft in het dorp 'en ver daarbuiten'. "De boten zijn niet aan te slepen hoor ik overval. Maar ik ben in ieder geval niet van plan om die van mij te verkopen hoor. Mijn schoonmoeder misschien wel, maar de zeilboot niet", grapt hij. "Het is een hobby en dit is prachtig om te doen."