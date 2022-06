Havenmeester Dick is klaar voor het warme weer én de vaardrukte "Deze dagen try-out voor de zomer"

Met temperaturen oplopend tot 29 of zelfs 30 graden staat één ding deze dagen onomstotelijk vast: het wordt druk op het water. Mensen met een bootje zoeken de verkoeling en gaan de meren op. Dat weet havenmeester Dick van Veldhuizen van de gemeentehaven van Huizen als geen ander: hij maakt zich op voor een dag hard werken. Want het wordt steeds drukker op het water. Veel mensen hebben in coronatijd een sloepje gekocht en kiezen het ruime sop. En dat gaat niet altijd goed.

Dick van Veldhuizen, havenmeester gemeentehaven Huizen - Daan Visser

'Bubblegum Queen', 'JerrydePerry' en alle andere boten liggen rustig voor anker in de Gemeentehaven van het voormalige vissersdorp Huizen. Het overheersende geluid is het gekletter van de touwen die tegen de masten van de zeilboten waaien. Het is de stilte voor de hittestorm. Met het mooie weer in aankomst gaat het voor havenmeester Dick Veldhuizen en zijn vier oproepkrachten vrijdag erg druk worden. "Voor ons is dit een try-out voor de zomer." De 63-jarige havenmeester is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen in en rond de haven. Sinds de coronacrisis is het volgens Dick nog drukker geworden bij de haven. Tijdens de crisis zijn er namelijk veel meer sloepjes en kleine plezierboten verkocht. De drukte die daardoor ontstaat op de Noord-Hollandse wateren ziet hij ook op verschillende manieren terug in de haven waar hij aan het roer staat.

Onwetendheid Doordat steeds meer landrotten een sloepje hebben gekocht, ziet Dick dat hij vaker moet waarschuwen of ingrijpen. "Een groep meiden zat in hun bootje lekker te wijn te drinken. Ze hadden het supergezellig", schetst de havenmeester. "Maar ze hadden totaal niet door dat ze midden op de vaargeul aan het dobberen waren. Hier varen de grote schepen en die kunnen niet snel afremmen. Levensgevaarlijk dus." Dit soort onwetendheid ziet Van Veldhuizen vaker bij mensen die een nieuw sloepje hebben. De nieuwe enthousiaste vaarders die aanmeren in de gemeentehaven krijgen dan ook een korte uitleg en een pamflet met de vaarregels in het omgeving.

Quote "Nieuwelingen staan soms te wachten in een drukke rij bij een sluis en vinden dat spannend. Of ze komen keihard de drukke haven in varen" HAvenmeester Dick van Veldhuizen

Ook merkt Dick dat de nieuwelingen de boot soms niet goed onder controle hebben. "Dan staan ze te wachten in een drukke rij bij een sluis en vinden ze het spannend. Of ze komen met maar liefst tien kilometer per uur de drukke haven in varen. Dan klotsen alle aangemeerde boten op en neer." Daarom adviseert hij dan ook, naast het halen van een theoretische vaarbewijs, goed met je eigen bootje kennis te maken. "Het is net als autorijden, je moet het vaak doen." Wachtlijsten In het kleine havenkantoortje hangen twee kaarten van de haven. Hierop staan alle 480 aanmeerplekken die de Gemeentehaven rijk is. Op de kaarten is te zien dat vrijwel alle deze plekken bezet zijn. De tekst gaat door onder de foto.

Kaart Gemeentehaven van Huizen - Daan Visser

Doordat meer mensen een sloepje hebben gekocht zijn aanmeerplekken voor deze bootjes ook erg gewild geworden. Zo erg zelfs dat er sinds vorig jaar een wachtlijst is ontstaan. Hoe lang je moet wachten voor een plek durft de havenmeester niet te zeggen. "Het is dan ook net de huizenmarkt. Sommigen hebben zich bij meerdere havens ingeschreven, sommigen hebben al een plek gevonden maar staan nog op de wachtlijst en een enkele uitzondering heeft geluk en krijgt snel een plekje", legt de havenmeester uit. "Maar meestal moet je lang wachten. Het is dan ook een vervuilde wachtlijst." Hierdoor is hij ook meer tijd kwijt aan administratie dan voorheen. Plezier Maar ondanks de extra drukte die de coronacrisis heeft meegebracht staat de havenmeester handenwrijvend op de kade. De drukte van de vrijdag en het weekend ziet het team als een goede oefening voor de zomer. "Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is een soort vakantiegevoel. Hoe drukker, hoe fijner we het vinden."