Lisanne de Witte en Jochem Dobber opvallendste afwezigen bij estafetteploeg

Op de 4x400 meter speelden De Witte en Dobber nog een grote rol tijdens de WK indoor. De vrouwen wonnen daar zilver met de ploeg bestaande uit Lieke Klaver, Femke Bol, Eveline Saalberg en Lisanne de Witte. Klaver zal in Eugene op de 4x100 en 4x400 meter in actie kunnen komen. De Enkhuizense is reserveloopster op de 4x100, maar is op de 4x400 inmiddels een vaste waarde. Jamile Samuel, die afgelopen weekend brons op de 200 meter won, maakt ook deel uit van de 4x100-meterploeg.

Waar Lisanne de Witte de 4x400 aan zich voorbij moet laten gaan, staat haar zusje Laura de Witte wel op de startlijst. Op de NK atletiek eindigde De Witte als vierde. Bij de mannen is er plek voor Isayah Boers en Tony van Diepen op de 4x400 meter. Tijdens de WK indoor won Van Diepen brons met het Nederlandse team. Dobber behoorde begin dit jaar wel tot de equipe, maar liep de finale van de WK indoor niet.

Bekijk hieronder de estafetteploegen voor de WK indoor

4x100 meter vrouwen

Marije van Hunenstijn

Zoë Sedney

Naomi Sedney

Jamile Samuel, Amsterdam (Phanos)

Minke Bisschops

Lieke Klaver, Enkhuizen (SAV)

4x100 meter mannen

Joris van Gool

Xavi Mo Ajok

Raphael Bouju

Hensley Paulina

Elvis Afrifa

Taymir Burnet

4x400 meter vrouwen

Hanneke Oosterwegel

Andrea Bouma

Cathelijn Peeters

Laura de Witte, Heiloo (AV Trias)

Eveline Saalberg

Lieke Klaver, Enkhuizen (SAV)

Femke Bol

4x400 meter mannen

Terrence Agard

Nick Smidt

Maarten Emmaneel, Tuitjenhorn (AV Nova)

Isayah Boers, Amsterdam (Phanos)

Ramsey Angela

Liemarvin Bonevacia

Tony van Diepen, Heerhugowaard (Haag Atletiek)

De WK atletiek in Eugene (Verenigde Staten) vinden plaats van 15 juli tot en met 24 juli. De 4x400 estafettes zijn het sluitstuk van het mondiale toernooi.