Debutant Timme Koster verrast met Nederlandse hordentitel, Visser opnieuw de beste

Als een duveltje uit een doosje heeft Timme Koster goud gewonnen op de NK atletiek. De 19-jarige hordeloper uit Egmond aan de Hoef versloeg regerend kampioen Koen Smet in een tijd van 13,80 seconden. "Het is mijn eerste NK bij de senioren en daar kan van alles gebeuren. Dit is top", sprak Koster na afloop.

In de finale rekende Koster af met Mark Heiden (13,91) en Koen Smet (13,92). "Dit is gewoon super. Ik ben heel erg blij", aldus een stralende Koster.

In de finale ontbrak Liam van der Schaaf. Hij had nog teveel last van zijn hamstring die hij twee weken geleden in Genève heeft verrekt. De Amsterdammer verwacht volgende week weer in actie te komen.

Visser Nederlands kampioen

Nadine Visser heeft de nationale titel op de 100 meter horden gepakt. De 27-jarige hordeloopster uit Hoogkarspel won in de finale in 12,77. "Ik heb vandaag tweede goede races gelopen en dat is fijn en geeft vertrouwen richting het WK", sprak Visser na afloop.

In de series liepen Visser (12,84) en Maayke Tjin A-Lim (13.09) al de snelste tijden. Zoë Sedney was een tiende langzamer dan Tjin A-Lim. Het gat met de rest van het deelnemersveld was meer dan een halve seconde. Tjin A-Lim startte echter niet aan de finale op de NK atletiek.

Tekst loopt door onder video.