Krimp Schiphol: van euforie bij bewoners tot aan 'luchtvaart wordt de nek omgedraaid'

Op het besluit van het kabinet om het maximumaantal vluchten op Schiphol vanaf november volgend jaar terug te brengen van 500.000 tot 440.000 per jaar, wordt uiteenlopend gereageerd. Milieuorganisaties en bewonersgroepen zijn er blij mee. De belangenorganisatie voor de luchtvaartmaatschappijen op Schiphol is verbaasd, teleurgesteld en vindt dat het kabinet de luchtvaart hiermee 'bewust de nek omdraait'.

Schiphol vindt dat de plannen van het kabinet tot grote onzekerheid leiden en veel onduidelijk blijft. "We zien dat er grote risico’s worden genomen met de kwaliteit van het netwerk. Door terug te gaan naar het oude geluidsstelsel dreigt er een verschuiving van geluidsoverlast die niet goed is voor de omgeving."

"Die groei is voor een groot deel ten koste van omwonenden van de Aalsmeerbaan gegaan", zegt Visser tegen NH Nieuws. Ze verwacht dat de krimp van Schiphol ten goede komt aan Aalsmeer en Uithoorn. Sijas Akkerman, directeur van Natuur en Milieufederatie Noord-Holland laat aan NH Nieuws weten het besluit 'historisch' te vinden. "De bescherming van omwonenden is eindelijk belangrijker dan de groei van Schiphol.

Het kabinet besluit het aantal vluchten op @Schiphol te verminderen van 500.000 vluchten naar 440.000 vluchten per jaar. Het kabinet streeft ernaar om dit in te laten gaan in 2023. ➡️ https://t.co/kv6SmE82qL pic.twitter.com/0XdHfWRFK1

In shock

IATA, het wereldwijde samenwerkingsorgaan van luchtvaartmaatschappijen, laat in een verklaring weten 'in shock' te zijn. "De Nederlandse regering claimt met dit besluit de geluidsoverlast en stikstofuitstoot te kunnen laten afnemen, terwijl de luchtvaart voor slechts 1 procent van die uitstoot verantwoordelijk is." IATA verwacht juist meer geluidsoverlast voor omwonenden, omdat Schiphol het start- en landingsbaangebruik moet herzien.

De nek omdraaien

De belangenorganisatie voor luchtvaartmaatschappijen op Schiphol, Barin, is verbaasd en teleurgesteld: "Het lijkt er sterk op dat het kabinet bewust bezig is de luchtvaart de nek om te draaien en daarmee Nederland het lelijke eendje van Europa te maken." Directeur Marnix Fruitema verwacht dat luchthavens in omringende landen gaan profiteren van de krimp van Schiphol.

Vakbonden

De Vereniging voor Verkeersvliegers (VNV) vindt het kabinetsbesluit 'onverstandig, onnodig en schadelijk voor Nederland en de Nederlanders'. Vakbond FNV wil een 'luchtvaartfonds' dat ruimhartig compenseert bij een eventueel banenverlies.

De Bestuurlijke Regie Schiphol (BRS), het samenwerkingsverband van 56 gemeenten en vier provincies in de Schipholregio, is blij met de stap. "We zien dat de minister het standpunt van de BRS heeft overgenomen dat de kwaliteit van de leefomgeving centraal wordt gesteld. Dat is van groot belang”, aldus de Noord-Hollandse gedeputeerde Jeroen Olthof. "Een gezonde en veilige leefomgeving voor onze inwoners staat voor ons voorop."