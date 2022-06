Zwemmen en ijs eten, zo gaat Noord-Holland om met de tropische temperatuur

Tropische temperaturen vandaag en daarom trokken veel Noord-Hollanders eropuit. Van grote hoogte het kanaal in springen of lekker vertoeven op het terras van een ijssalon. NH Nieuws maakt een rondje langs de regio's.

In Alkmaar spelen enkele kinderen bij de Kippenbrug. De echte waaghalzen onder hen springen van grote hoogte het kanaal in. De twee vrienden Mika Dekker(14) en Yari Broek (14) uit Heerhugowaard twijfelen nog even voordat ze de duik in het diepe aandurven. Pas als je bovenop de brug staat en naar beneden kijkt, zie je hoog de sprong is.

Na wat staren in de diepte springen de twee jonge knullen vol overtuiging het water in. "Een lekker opfrissertje", lacht Yari achteraf. "In het begin heb je een beetje angst, want het is best wel hoog als je op de rand staat."

Een wandeling en een ijsje In Medemblik zoeken de mensen verkoeling bij ijssalon Don Gelato. Halverwege de middag is het er nog relatief rustig. "Gisteren was het drukker", zegt een medewerker. "Ik denk dat het voor veel mensen te warm is om de stad in te gaan. Voor ons is een graad of 25 ideaal." Toch loopt het lekker door. De smaken aardbei en citroen blijken de favoriet.

In Zuidermeer lopen twee vrouwen gretig hun ronde; ze laten zich niet tegenhouden door de tropsiche temperatuur. Want hitte of niet, er moet gewoon gelopen worden. Gewapend met een flesje water in de hand vervolgen ze vrolijk hun wandelroute. Watergenot op vier poten In het waterrijke Onderdijk is er veel beweging rond de Groote Vliet. Want op het water, daar is het heerlijk. Talloze boten vinden hun weg op deze dag en van maar weinig gevulde koelboxen wordt de bodem niet bereikt.

Op de plaats waar de boten normaal gesproken in het water worden gelaten, staat een hond tot halverwege zijn lijf te baden. Het is als watergenot op vier poten. Ze schrikt op. "Ze kan niet veel hebben, komt uit een asiel in Griekenland", verklaart het baasje. "Wat dat betreft zou ze gemakkelijk tegen deze temperaturen moeten kunnen." Rivierzwembad Net als in Alkmaar, zijn ook in Haarlem zijn veel zwemmende kinderen te vinden. Een plons in het Spaarne is nu nog een verboden vrucht, het kan een fikse boete opleveren. Toch schrikt dat de meeste jongens en meisjes niet af, de plek is immers erg populair bij de jongeren. Het zwembad, de duinmeertjes of het strand lokken een stuk minder. "In het zwembad is vaak geen glijbaan en het strand is ver fietsen", verklaart een meisje.

Misschien dat de zwemmende kinderen alhier binnenkort geen zorgen om een boete meer hoeven te hebben. In het nieuwe coaltieakkoord van Haarlem staat dat het openbare zwemwater aantrekkelijker moet worden gemaakt. Daarom wordt gekeken om een 'rivierzwembed' in't Spaarne aan te leggen. Springen voor de adrenaline Terug in Alkmaar op de brug: daar komen een tijdje later meer vrienden de gewaagde sprong maken. Even snel de zwembroek aan en dan het diepe in. "We doen dit eigenlijk elk jaar, het is een mooie plek", vertelt Mika. "Je hart staat een beetje stil als je er vanaf springt", vult Yari aan. "En het is ook een enorme adrenalinekick natuurlijk", lacht Mika. NH Nieuws was vorig jaar ook bij de Kippenbrug waar jongens en meiden heel wat acrobatische hoogstandjes lieten zien.

