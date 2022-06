Rivierzwembad in het Spaarne om Haarlemmers op hete dagen te verkoelen

Een plons in het Spaarne is nu nog een verboden vrucht. Het mag niet en het kan je een fikse boete opleveren. Maar de verleiding is op een dag als vandaag wel heel erg groot om in de verhitte stad een duik te nemen in het verkoelende water. Er gloort hoop aan de horizon. Het nieuwe college van Haarlem gaat onderzoeken of en waar een 'rivierzwembad' aangelegd kan worden.

Het is één van de actiepunten uit het nieuwe coaltieakkoord van Haarlem. Er moeten meer open sportpartken, Cruijffcourts, jeu de boules banen, boksballen en bootcamp voorzieningen in de openbare ruimte komen. En het openbare zwemwater dat toch al zo'n aantrekkingskracht heeft, zou dan ook meer toegankelijk gemaakt moeten worden.

Zoals in Parijs

Het nieuwe college denkt dan aan een 'rivierzwembad' in de buurt van het pontje tussen Schalkwijk en Heemstede/Haarlem-Zuid, waar 't Spaarne breed is. Het idee heeft coalitiepartner Actiepartij opgedaanin Parijs waar een deel van de Seine is afgeschermd door steigers.

"Hier kunnen de schepen ruim voorbij varen", licht raadslid Danny van Leeuwen van de Actiepartij het plan toe. De plek is nu al populair bij de jeugd, die zeker met dertig graden het niet kan laten om even een plons te nemen. Ook al weten ze dat het gevaarlijk en eigenlijk ook verboden is.

"Maar je kunt niet alleen regels bedenk om dingen niet te kunnen doen", vindt Van Leeuwen. "Je wilt ook denken hoe kan ik het mogelijk maken."

Gejuich op de steiger

Het plan, dat nog maar in de kinderschoenen staat, wordt met gejuich ontvangen op de steiger. "Dát is een goed idee", roepen de jongens in koor. De meiden denken dat ze dan 's zomers hier nog vaker te vinden zijn. Want het zwembad, de duinmeertjes of het strand lokken toch minder. "In het zwembad is vaak geen glijbaan en het strand is ver fietsen", verklaart een meisje.

De gemeente gaat zich oriënteren op de mogelijkheden, maar blijft wel hameren op de veiligheid. Want zeker de afgelopen paar jaar tijdens de coronalockdowns is zwemmen in 't Spaarne heel populair geworden, liet NH Nieuws eerder in een reportage zien.