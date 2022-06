Schaduw, ijs en op het water: zo zoekt West-Friesland verkoeling op deze warme dag

Het is vandaag warm. Ook in West-Friesland tikt de thermometer bijna de dertig graden aan. Zowel de mensen als de dieren proberen verkoeling te zoeken. In de ijssalon, op het terras of op het water.

Bij ijssalon Don Gelato in Medemblik valt het halverwege de middag nog mee met de aanloop van klanten. "Gisteren was het drukker", zegt een medewerker. "Ik denk dat het voor veel mensen te warm is om de stad in te gaan. Voor ons is een graad of 25 ideaal." Toch loopt het lekker door. De smaken en aardbei en citroen ('lekker fris') zijn de favoriet.

Enkele uren eerder lopen twee vrouwen door Zuidermeer. Want hitte of niet, er moet gewoon gelopen worden. Gewapend met een flesje water in de hand vervolgen ze vrolijk hun wandelroute.

Koelboxen

In het waterrijke Onderdijk is er veel beweging rond de Groote Vliet. Want op het water, daar is het heerlijk. Talloze boten vinden hun weg op deze dag en van maar weinig gevulde koelboxen wordt de bodem niet bereikt.