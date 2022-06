Sprong van grote hoogte: "Je hart staat een beetje stil als je van de brug af springt"

Met de tropische temperaturen van vandaag is er niks lekkerders dan een verkoelende duik. En als zo'n duik ook nog eens van grote hoogte is, maakt dat het allemaal net even wat leuker. Bij de Kippebrug in Alkmaar sprongen weer enkele waaghalzen van grote hoogte het kanaal in.

De twee vrienden Mika Dekker(14) en Yari Broek(14) uit Heerhugowaard twijfelen eerst nog even voordat ze het frisse water inspringen maar na wat staren in de diepte springen de twee vol overtuiging het water in. "Een lekker opfrissertje", vertelt Yari. "In het begin heb je een beetje angst want het is best wel hoog als je op de rand staat."

Wat later komen er nog meer vrienden op de fiets naar de brug bij Oudorp. Even snel de zwembroek aan en springen maar. "We doen het eigenlijk elk jaar, het is een mooie plek", vertelt Mika. "Je hart staat een beetje stil als je ervan af springt", vertelt Yari. "En het is ook de adrenalinekick natuurlijk", vertelt Mika lachend.

NH Nieuws was vorig jaar ook bij de Kippebrug waar jongens en meiden heel wat acrobatische hoogstandjes lieten zien, bekijk hieronder de beelden