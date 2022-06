Rugslagspecialiste Kira Toussaint achtste van de wereld op 50 meter bij WK langebaan

Kira Toussaint heeft tijdens de finale van de 50 meter rugslag niet kunnen verrassen. De zwemster uit Assendelft werd op de WK in Boedapest achtste. Toussaint tikte als laatste aan in een tijd van 27,80 seconden.

Met die tijd was Toussaint bijna een halve seconde langzamer dan winnares Kylie Masse. De Canadese pakte het goud in een tijd van 27,31. De Amerikaanse Katharine Berkoff (27,39) en de Française Analia Pigree (27,40) completeerden het podium.

Kira Toussaint hoopt in Amerika het plezier terug te vinden - NH Sport / Stephan Brandhorst

Kamminga

Arno Kamminga zou vandaag de halve finale van de 200 meter schoolslag zwemmen, maar de Amsterdammer besloot zich terug te trekken. De 26-jarige zwemmer, die eerder op de WK zilver won op de 100 meter schoolslag, voelde zich niet fit genoeg om na de series nog een keer in actie te komen.

"Ik voel me al sinds zaterdag niet fit, maar dat heb ik voor mijn races tot nu toe steeds opzij kunnen zetten", zegt hij tegen de NOS. "Ik ben er eigenlijk best trots op dat ik er desondanks nog twee medailles uit heb weten te persen: zilver op de 100 meter schoolslag en gisteren met mijn ploeggenoten een prachtige bronzen plak op de 4x100 gemengde wisselslagestafette. Maar nu merk ik dat de koek echt op is."