Kira Toussaint wil zwemplezier terugvinden in Amerika: "Ik mis sociale contacten"

Een opvallende move van Kira Toussaint. De 27-jarige zwemster uit Assendelft gaat in de Verenigde Staten trainen om het plezier in het zwemmen weer terug te krijgen. "Verandering van spijs doet eten", zegt Toussaint vlak voor haar vertrek naar Knoxville, Tennessee.

Uit het niets kwam Toussaint afgelopen week met de mededeling om het roer om te gooien. "In bijna één telefoontje was het geregeld", zegt de zwemster, die weer bij haar oude coach Matt Kredich gaat trainen. Kredich was van 2013 tot 2017 ook haar begeleider.

In het Sloterparkbad trainde Toussaint onder bondscoach Mark Faber bij de bond. Het was de structuur die de regerend Europees kampioene op de 50, 100 en 200 meter rugslag in de weg zat. "We trainen in een groepje van zes en ik mis heel erg de sociale contacten. In Amerika kom ik in een veel grotere groep met vrienden uit de tijd dat ik daar nog zwom."