Zilver op WK langebaan voor schoolslagspecialist Arno Kamminga

Arno Kamminga heeft zilver gewonnen op de WK langebaan in Boedapest. De 26-jarige Amsterdammer tikte als tweede aan op de 100 meter schoolslag in een tijd van 58 seconden en 62 honderdsten.

Kamminga tikte halverwege als derde aan achter Nic Fink en Nicolo Martinenghi. Na een zenuwslopend tweede gedeelte leken Fink en Martinenghi te strijden om het zilver, maar Kamminga kwam in de laatste meters nog voorbij aan de Amerikaan en tikte een fractie eerder aan.

De Italiaan Martinenghi greep de wereldtitel in 58,26 seconden en het brons was voor Fink in 58,65 seconden. De laatste Nederlander die goud op het onderdeel won was Marcel Wouda in 1998. Op de Olympische Spelen in Tokio won Kamminga ook zilver op de 100 meter schoolslag.