Noord-Hollands succes op WK zwemmen voor gemengde estafetteploeg

In een tijd van 3.41,54 pakten de estafetteploeg dus de bronzen medaille. Naast Arno Kamminga en Kira Toussaint bestond het team uit Nyls Korstanje en Marrit Steenbergen. Voor de Nederlandse ploeg betekende het de tweede medaille. Arno Kamminga pakte maandag zilver op de 100 meter schoolslag.

Toussaint naar finale

Eerder op de avond wist Kira Toussaint zich te plaatsen voor de finale op de 50 meter rugslag. In de halve finales tikte ze aan in 27,69 en dat was de zevende tijd in totaal.