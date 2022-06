Zwerfvuil opruimen langs het Noordhollandsch kanaal: 'Jouw afval, ons probleem'

Nu de zomer echt begonnen is willen veel mensen in onze provincie lekker naar buiten om te recreëren. Dit weekend kun je eraan meehelpen om dat in een schone en veilige omgeving te kunnen doen. Meer dan 25 teams lopen, suppen, varen en drijven morgen tijdens een grote opruimacties langs een deel van het Noordhollandsch kanaal om delen vrij te maken van zwerfafval.

NH Nieuws/Saskia van Ooijen

Initiatiefnemer van de grote zwerfvuilopruimactie is Arnout Schaap, oprichter van Recycle Valley. "Jaarlijks komt meer dan 35 miljoen zwerfafval in de natuur terecht. We hadden al heel lang de wens om daar in Noord-Holland met een grote actie wat aan te doen; nu doet de kans zich eindelijk voor." Route Het Noordhollandsch kanaal is 80 kilometer lang en verbindt Den Helder met Amsterdam. Er zijn 26 trajecten langs het kanaal, en een traject is twee tot vier kilometer, afhankelijk van het traject. Volgens Schaap zul je daar ongeveer een uur of anderhalf uur over doen. Een complete route is tussen de vier en acht kilometer.



Zie hier welke trajecten er allemaal zijn. Tekst loopt door onder de afbeelding.

"Mensen kunnen lopend vuil prikken of vanaf het water drijfvuil verzamelen", vertelt Schaap. Recycle Valley en de Provincie Noord-Holland zorgen materiaal om zwerfafval op te ruimen, zoals prikkers en vuilniszakken. Schaap denkt dat mensen veel troep zullen vinden. "Plastic is natuurlijk de grootste vervuiler. Daarnaast verwacht ik dat er veel blikjes, boterhamzakjes en materiaal van fastfoodketens op te ruimen zijn." Schaap, die vroeger vuilnisman is geweest in Amsterdam, is niet van plan het hierbij te laten. "Het is misschien niet jouw afval, maar het is wel ons probleem." Het idee is dan ook om er jaarlijks een terugkerende actie van te maken. "En dan ter land, ter zee en in de lucht. Er gaat nu al gesupt worden bij Alkmaar, maar volgend jaar is het idee dat je over het hele traject kunt suppen."

Aanmelden Meedoen morgen is nog mogelijk. Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar [email protected]. Meer informatie over de inzamelactie is te vinden op de website van Recycle Valley.