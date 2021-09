Inwoners de Baarsjes ergeren zich aan zwerfafval en ruimen het zelf op

Inwoners van de Admiralengracht in de Baarsjes ergeren zich al langer aan al het zwerfafvuil op straat en doen dit jaar voor het eerst mee aan de wedstrijd De Schoonste Straat. De gemeente daagt wijkbewoners uit om hun straat in de Baarsjes het schoonst te krijgen van de buurt.

Tientallen inwoners helpen mee met het zwerfafval op te ruimen, waaronder Derya Tasceken: "Ik erger mij enorm aan alle blikjes, flesjes, plastic troep. We hebben tijdens de coronacrisis de buurt herontdekt en zitten vaak met z'n allen buiten. Op een gegeven moment dacht ik: 'We ruimen het zelf op'."

Wedstrijd

Na eerder succes in Bos en Lommer waar meerdere straten streden om de schoonste te worden, zag de gemeente dat het een succesformule is om buurtbewoners via een wedstrijd uit te dagen. Carolien de Heer is stadsdeelbestuurder in West: "Wat je ziet in Bos en Lommer is dat met de wedstrijd van De Schoonste Straat het echt helpt en dat gun ik de Baarsjes ook."

Taak van de gemeente

Maar is het schoonhouden van de straat niet een taak van de gemeente? De Heer ontkent dat allerminst. "Wij moeten de basis op orde hebben. Dat is niet altijd overal zo. Dat kan en moet beter. Maar het helpt als de burgers helpen. En met deze wedstrijd helpt het ook dat als mensen zien dat straatgenoten opruimen, dat anderen ook zelf hun straat wat netter houden."

Een toevallige passant is nieuwsgierig naar de vuilnisprikkende buurtbewoners: "Ik zag de dames en heren de troepjes opruimen en heb mij gelijk aangemeld. Ik help graag mee aan een schone buurt."

Op 30 november wordt de winnend straat bekendgemaakt. De winnaar in de Baarsjes krijgt van de gemeente 1.750 euro dat geïnvesteerd kan worden in het nóg mooier maken van de straat of buurt. De Heer: "Maar het mag ook een buurtbarbecue zijn!"