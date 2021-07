Kakkerlakken en ratten: bewoners Amsterdamse K-buurt helemaal klaar met zwerfafval

Bij de ondergrondse afvalcontainers in de Amsterdamse K-buurt is het regelmatig een grote bende. Omdat de containers overvol zitten, zetten mensen hun troep er vaak naast. En dan begint de ellende: opengescheurde vuilniszakken vol etensresten trekken allerlei ongedierte aan. Om een eind aan die actie te maken bedacht buurtbewoner Clifton Mayland een bijzondere actie.

Elke week zet hij een partytent op naast één van de vuilcontainers in de buurt. Daar deelt hij flyers uit en vraagt hij mensen een container te adopteren. Voor Clifton was de maat vol toen hij een handvol kakkerlakken op de muur zag in zijn woning. "Ik had nooit eerder een kakkerlak gezien in Nederland dus daar schrok ik wel even van."

