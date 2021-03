Bewoners Rivierenbuurt zijn rattenplaag zat: "Enkel verbod op vogels voeren is niet genoeg!"

AMSTERDAM - Al jaren achter elkaar stijgt het aantal meldingen van ratten in de stad. En ook Zuid is hierop geen uitzondering. Volgens buurtbewoners Johannes Westra en Erik Schmit kampt vooral de Rivierenbuurt met een heuse rattenplaag. En ze vinden dat het stadsdeel te weinig doet om de plaag te stoppen.

Maar met alleen een voerverbod ben je er nog niet. Volgens de bewoners moet er veel meer gebeuren. Met name de vele plantsoenen en bosschages moeten vaker gesnoeid en schoongemaakt worden. Ook moet er meer nagedacht worden over het soort beplanting. “Denk aan struiken die de hoogte in groeien in plaats van groen dat zich horizontaal over de grond beweegt”, legt Westra uit.

Schmit is behalve buurtbewoner ook namens D66 lid van de stadsdeelcommissie in Zuid. Hij trekt nu samen met Westra ten strijde. Hij heeft er mede voor gezorgd dat het stadsdeel nu een voerverbod heeft ingesteld. In heel Zuid mogen in de openbare ruimte geen vogels meer gevoerd worden. "Als je vogels voert, kan je je voorstellen dat ratten graag mee-eten", zegt Schmidt. Wie alsnog dieren gaat voeren, riskeert een boete van 70 euro.

Grootste bron van ergernis zijn de overvolle afvalcontainers. Ook hier heeft het stadsdeel maatregelen genomen. “Deze maand zijn we in Zuid en dus ook in de Rivierenbuurt gestart met een nieuwe manier van ophalen van afval. We zamelen dynamisch in, dat betekent dat we containers die sneller vol zijn ook vaker kunnen legen", laat een woordvoerder van het stadsdeel weten.

"We zien dat de containers voor restafval niet altijd vol zijn als we ze op de vaste ophaaldag legen. Soms zijn de containers juist ook sneller vol dan normaal. Met dit dynamisch inzamelen kunnen we slimmer en sneller afval ophalen”, aldus de woordvoerder.

Westra en Schmit zijn blij met de maatregelen maar constateren dat er desondanks steeds overal volle vuilcontainers zijn. “Dit is de grootste oorzaak. Mensen zetten hun vuil ernaast en dat trekt ratten aan”, aldus Schmit.