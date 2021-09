Twaalf zakken zwerfafval na twee uur lopen: "Ook statiegeld op blikjes nodig"

Heel veel sigarettenpeuken, blikjes en mondkapjes: na zo'n twee uur wandelen door Andijk heeft de groep van Anoek Harder twaalf zakken afval opgeruimd. Het is vandaag World Cleanup Day en op verschillende plekken worden initiatieven georganiseerd om zwerfafval op te ruimen.

Met ongeveer vijftien mensen begon de groep bij moestuin Lief Plekje met opruimen. "Ik vind dat we heel veel afval hebben opgehaald, maar anderen vonden het nog wel meevallen", vertelt Anoek. "Ik organiseer dit omdat ik mij stoor aan het afval en dan kan je beter wat eraan doen dan gaan zeuren."

Na ongeveer vijf kilometer lopen door het centrum van Andijk, waren er twaalf zakken vol. "We hebben heel veel sigarettenpeuken opgeruimd met de grijper. We hebben niet zoveel flesjes gevonden, dus het statiegeld werkt. Dus statiegeld op blikjes lijkt mij ook een goed idee, want die lagen er wel veel."