Laaggeletterde Paméla helpt lotgenoten en is Taalheld 2022: "Ik ben door het dolle"

Een kus van volkszanger René Karst en een knuffel van prinses Laurentien. De Heerhugowaardse Paméla Melkert kon gisteravond haar geluk niet op toen ze hoorde dat ze Taalheld van 2022 is geworden. Paméla werkt bij een woningcorporatie waar ze er als ervaringsdeskundige voor zorgt dat brieven en folders begrijpelijk zijn voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ze heeft ervaring, want Paméla was zelf laaggeletterd.

Als kind al had Paméla grote moeite met lezen en schrijven en dat zorgde ervoor dat ze zich erg eenzaam voelde "Ik had ook geen goede meester die daar begrip voor had. Die vond mij maar dom en hij kon niks met me. Hij had geen oog voor andere talenten. Ik was bijvoorbeeld wel heel creatief."

Daarna is Paméla op haar eigen niveau gaan leren en ze heeft sindsdien enorme stappen gemaakt. Toen ze een workshop aan werknemers van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard gaf over laaggeletterdheid zag ze haar kans schoon om meteen maar te solliciteren. "Ik heb het hier ook ontzettend naar mijn zin en ik leer er ook heel erg veel van."

Plaatjes in plaats van tekst

"Paméla is voor ons onmisbaar", vertelt Felicé Postma van de woningcorporatie waar tien procent van het klantenbestand laaggeletterd is. "We hebben bijvoorbeeld van haar geleerd dat we onze brieven veel korter moeten maken en als er een afspraakbevestiging is dat we dat vet drukken. Je moet ook denken aan het gebruik van plaatjes zodat onze huurders ons beter begrijpen."

En nu is Paméla dus door de stichting Lezen en Schrijven Taalheld geworden. Ze won de publieksprijs en kreeg een beker en oorkonde uit handen van prinses Laurentien. "Ik ben er echt trots op en ben eigenlijk nog steeds door het dolle heen. Het is nog een beetje onwerkelijk allemaal."

Paméla hoopt ook een inspiratie te zijn voor andere mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. "Het zou mooi zijn als meer mensen dit werk kunnen doen bij andere woningcorporaties of overheidsinstanties. En ik hoop dat mijn oude basisschoolleraar dit nieuws ook meekrijgt en dat hij zich realiseert dat hij mensen niet zo snel moet afschrijven."

NH Nieuws ging langs op het werk van Paméla, bekijk hieronder hoe ze haar collega's advies geeft.