LIVEBLOG: Rijkswaterstaat: stel reis met auto uit, boeren onderweg naar Stroe

Een aantal boeren uit de regio Zaanstreek-Waterland heeft zich vanmorgen rond 5.30 uur verzameld in Monnickendam bij een tankstation om vanuit daar naar Stroe te rijden. Verslaggever Mischa Korzec sprak daar met de 25-jarige Erik, die een bord met 'wij zijn de toekomst' op zijn trekker heeft bevestigd.

Hij wil het melkveebedrijf van zijn ouders overnemen, en twijfelt af en toe of die toekomst wel bestaat. "We zitten in veenweidegebied en ze hebben ons hard nodig om het gebied te onderhouden, maar soms zie ik het somber in."

Erik is voor de vierde keer onderweg naar een boerenprotest, al zegt hij elke keer dat het de laatste keer is. "Het is niet omdat ik het zo graag wil, maar ik denk wel dat het moet." Hij snapt dat er iets gedaan moet worden aan de stikstofcrisis, maar hoopt dat de overheid een keer in gesprek gaat met de boeren in plaats van maatregelen van bovenaf opleggen.