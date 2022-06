Boer Harry is klaar voor een hete zomer vol protestacties

Boer Harry Heeman uit de Beemster begrijpt niets meer van alle regels die hem worden opgelegd. Hij heeft sinds hij is begonnen als boer steeds meer koeien moeten wegdoen. Als de nieuwste plannen doorgaan moeten er weer zeven koeien weg. Vanavond is er een ludieke lichtjesactie in Schermerhorn en morgen een serieuzere actie bij Stroe. "Ik voorspel een hete zomer", zegt Harry.

In de hete zon schildert Harry "HOE DAN?" in grote rode letters op een bord voor zijn trekker. Hij is vanavond zeker bij het lichtprotest, alhoewel hij liever ziet dat het niet meer nodig is. "Het moet eens een keer over wezen", vindt Harry. "Ik wil hier een bedrijf opbouwen voor een volgende generatie." De actiebereidheid onder de boeren blijft onverminderd hoog na de laatste stikstofplannen.

In alle haast is er vanavond een bijeenkomst georganiseerd en naar verwachting zullen daar veel boeren met trekkers naar toe gaan. Volgens de organisatie zal de gedeputeerde Esther Rommel daar vertellen hoe de provincie Noord-Holland de stikstofcrisis samen met de boeren wil behandelen. Veel slaap zullen de boeren niet na de actie hebben, want de volgende dag moet er om half zes 's ochtends verzameld worden om naar het landelijke boerenprotest in Barneveld te rijden.

Het lichtprotest is vanavond live te zien zijn bij NH Nieuws.