Tientallen toeterende boze boeren op trekkers rijden door Amsterdamse centrum

AMSTERDAM - Een stoet van minimaal veertig boeren op trekkers uit Edam en de regio rijdt op dit moment door Amsterdam. Ze willen daar protesteren tegen de plannen van het kabinet. René Staal, melkveehouder uit Berkhout, is erbij: "Het is chaos. Door de politie rijden we nu versnipperd door de stad. We wilden in een colonne."

Martin Damen

De boeren blokkeerden eerste kruispunten en reden door rood, zodat ze bij elkaar konden blijven. De Amsterdamse politie stak daar een stokje voor. "We mochten niet meer door rood rijden." De politie laat aan NH Nieuws weten dat ze de boeren een rondje door het centrum laten rijden en ze dan de stad moeten verlaten. "Er is van tevoren contact met ze geweest", aldus een woordvoerder van de politie. "We hebben ze verteld dat het ongewenst is dat ze over de grachten rijden in verband met de zwakke kades." Tekst gaat door onder de foto.

Martin Damen

Op dit moment rijdt Staal bij het Waterlooplein. "We zouden naar de Dam, maar dit schijnt niet te mogen. Toen wilden we naar Rembrandtplein, maar dat mag ook niet meer." Er wordt flink naar ze getoeterd, vertelt 'ie. Drukte in stad Eerder lichtte Staal toe waarom ze naar Amsterdam zijn vertrokken: "Het zal wel druk zijn in de stad. Mooi, want we willen de burgers duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de plannen van het kabinet." Staal is nog altijd vastberaden om 't centrum in te gaan. "Ze kunnen ons beter toelaten, anders gaan we wel een keer Amsterdam in zonder overleg met de politie." Eerder zijn de trekkers gespot langs de weg, onderweg naar Amsterdam. Bekijk de video hier.

Boeren onderweg naar Amsterdam - Tientallen trekkers staan stil langs de weg. Ze zijn onderweg naar Amsterdam / NH Nieuws