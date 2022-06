Bemanning van geborgen bommenwerper Nieuwe Niedorp 81 jaar na crash begraven

De berging vorig jaar viel onder het nationaal programma berging vliegtuigwrakken dat wordt betaald vanuit het Rijk. Doel is om neergestorte toestellen op te graven waarbij verwacht wordt dat er nog stoffelijke resten van bemanningsleden aan boord zitten. Bij het vliegtuig in de Kostverlorenpolder vermoedde men dat er nog vijf mannen aan boord zouden zitten, het zesde bemanningslid, de piloot, had zichzelf nog weten te redden met zijn parachute.

"Het is voor mij erg emotioneel", vertelt Radan Bukva, de achterneef van de omgekomen vlieger Vilém Konstancky. "Vandaag is de cirkel van het leven van mijn oudoom rond gekomen. Met militaire eer zoals hij het, net als zijn kameraden, verdiend heeft. Ik ben Nederland heel erg dankbaar."

"Ik vond het een prachtige ceremonie", vertelt Rian van Dam, burgemeester van de gemeente Hollands Kroon. "Ongelofelijk dat de fly-by precies was op het moment van de begrafenis." Twee toestellen vlogen over toen militairen de kist met de stoffelijke resten lieten zakken. "Het is mooi dat ze teruggevonden zijn en nu hier, tussen hun kameraden, hun laatste rustplek hebben gekregen."

Bij de begrafenis vandaag op de oorlogsbegraafplaats bij Bergen op Zoom was ook minister van Binnenlandse zaken Hanke Bruins Slot aanwezig, net als de ministers van Defensie van zowel Tsjechië als Slowakije. Vanuit Nieuwe Niedorp was ook een kleine delegatie gekomen, waaronder de eigenaren van de grond waar het toestel gevonden werd.

Bloemen

"Mijn oom is nooit vergeten. Mijn oma en mijn ooms spraken vaak over hem", vertelt Radan Bukva. "Je moet je voorstellen dat de moeders en vaders nooit bloemen hebben kunnen leggen op de graven. Dat kan nu wel. We weten nu dat we hiernaartoe kunnen komen om bloemen te leggen."