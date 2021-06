Ooggetuige neerstorten bommenwerper terug op crashsite: "Gedachten zijn bij bemanning"

Jan Jonker was 13 jaar oud toen in de nacht van 22 op 23 juni 1941 een Britse bommenwerper met Tsjechische bemanning uit de lucht werd geschoten. Gisteren was hij op de plek waar het toestel nu, meer dan 80 jaar later, wordt opgegraven. Een indrukwekkende dag voor - vermoedelijk - de laatste ooggetuige.

Jonker, inmiddels 94 jaar oud, woonde destijds in Nieuwe Niedorp en zag het vliegtuig over komen. "Mijn ouders woonden hier een kilometer vandaan in een boerderij. Ik werd 's nachts wakker van mitrailleurs en ben uit mijn bed gekomen. Ik zag het vliegtuig aankomen, ik zag de jager aankomen, die ging er met een grote boog onder en schoot toen naar boven." Jan Jonker vertelt op de crashsite wat hij die nacht zag:

