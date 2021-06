Botresten gevonden bij bergingsoperatie Wellington bommenwerper

Eind mei is Defensie gestart met het bergen van de Vickers Wellington in Nieuwe Niedorp. In de nacht van 22 op 23 juni 1941 stortte de bommenwerper neer in de Kostverlorenpolder. Het toestel was neergeschoten door een Duitse nachtjager. Omdat de kans groot werd geacht dat er stoffelijke resten van bemanningsleden tijdens de berging teruggevonden zouden worden, is deze berging in het kader van het Nationaal bergingsprogramma uitgevoerd.

Een overlevende

De Vickers Wellington bommenwerper van het 311 (Czech) squadron van de Royal Air Force is tijdens de Tweede Wereldoorlog neergeschoten door een Duitse nachtjager. Slechts één van de bemanningsleden overleefde de crash. Van de andere vijf bemanningsleden is niets teruggevonden. De Tsjechische autoriteiten zijn op de hoogte gebracht van de vondst.

De berging duurt nog een aantal weken. Daarna worden de wrakdelen voor onderzoek vervoerd naar vliegbasis Woensdrecht.