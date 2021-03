Bommenwerper en bemanning uit Tweede Wereldoorlog worden in mei geborgen

NIEUWE NIEDORP - Sinds 1941 liggen diep in de grond van de Kostverlorenpolder de resten van een gecrashte bommenwerper. Er bevinden zich op de plek hoogswaarschijnlijk ook nog de stoffelijke resten van vijf bemanningsleden. In mei wordt een grote bergingsoperatie opgezet om voorzichtig alles naar boven te krijgen.

De Vickers Wellington-bommenwerper was in de nacht van 22 op 23 juni 1941 op de terugweg van een bombardement op Bremen. Het Britse vliegtuig werd bemand door zes mannen uit voormalig Tsjecho-Slowakije. "We kennen de namen van de slachtoffers", zegt burgemeester Rian van Dam van de gemeente Hollands Kroon. "We moeten de stoffelijke resten die we straks vinden heel nauwkeurig gaan identificeren."

Explosieven

De operatie wordt al maanden voorbereid en maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken waarbij het Rijk de kosten van de berging betaalt. De bommenwerper bij Niedorp is het vijfde toestel dat geborgen zal worden. "Het is belangrijk om stil te staan dat het zoveel jaar geleden is dat mensen zijn omgekomen voor onze vrijheid, maar ook uit respect richting de nabestaanden", zegt burgemeester Van Dam.

De berging zal worden uitgevoerd door een team van Defensie met ondersteuning van een gecertificeerde civieltechnische aannemer. Het team van Defensie bestaat uit personeel van de bergingsdienst van de koninklijke luchtmacht, de bergings- en identificatiedienst van de landmacht en de Explosieven Opruimingsdienst Defensie.

Er is al vooronderzoek gedaan op de locatie. Er zijn daarbij sporen van menselijke resten aangetroffen. De kans op zware explosieven is niet heel groot. "Ze waren op de terugweg dus ze hadden hun bommen al geworpen", zegt Van Dam. "Maar je weet het nooit helemaal zeker, er kan altijd nog wat aan boord gelegen hebben zoals munitie. Dat wordt tijdens de opgraving onderzocht."

Bemanning

De crew had al een groot avontuur achter de rug voor ze via de Royal Air Force werden ingezet bij de bommenwerpers. Na de Duitse bezetting van Tsjecho-Slowakije, vluchtten ze - net als veel landgenoten - via de Zwarte Zee richting de Middellandse Zee naar Frankrijk en belandden uiteindelijk in Engeland.

Tekst gaat verder onder de foto