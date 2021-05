Berging bommenwerper begonnen in Kostverlorenpolder bij Nieuwe Niedorp

Vanmiddag is de berging begonnen van de bommenwerper die in de nacht van 22 op 23 juni 1941 bij Nieuwe Niedorp uit de lucht werd geschoten. Op het terrein begon een graafmachine voorzichtig de eerste lagen grond weg te schrapen. De zoektocht moet duidelijkheid geven over de vijf bemanningsleden die er bij om het leven kwamen.

De berging is onderdeel van het Nationaal Programma Berging Vliegtuigwrakken en is het vijfde toestel dat in dat kader wordt opgegraven. De klus bij Nieuwe Niedorp is wel anders dan de voorgaande operaties. Daar betrof het zandgrond. Hier ligt het vliegtuig diep in de klei.

"Klei is enorm moeilijk om te zeven. Het toestel is met een vrij grote impact de grond in gegaan en er zullen dus veel kleine onderdelen zijn", legt majoor Bart Aalberts uit die het project leidt. "En die zullen pas bij het zeven en de grondwasinstallatie, die even verderop op de verwerkingslocatie staat, naar voren komen. We gaan de grond eerst verdunnen en dan zeven. Daarmee kunnen we alles groter dan 8 millimeter uit de klei krijgen."

De operatie in de Kostverlorenpolder zal naar verwachting zo'n vijfenhalve week in beslag nemen.