Voorbereidingen opgraving bommenwerper uit Tweede Wereldoorlog in volle gang

Hekken met zwart plastic in de Kostverlorenpolder bij Nieuwe Niedorp schermen het gebied af waar in juni 1941 een bommenwerper is neergestort. De komende weken zal het toestel worden opgegraven. Op dit moment worden de laatste voorbereidingen getroffen.

Het vliegtuig werd in de nacht van 22 op 23 juni 1941 uit de lucht geschoten door een Duitse nachtjager. Het toestel was op de terugweg van een bombardement op Bremen. "Het gaat om een Vickers Wellington van het 311e Tsjechische Squadron die is neergestort. Het toestel is hier de bodem ingegaan", vertelt Aalberts. Van de zes bemanningsleden weet slechts één zich met een parachute te redden. De andere vijf zijn, vermoedelijk allemaal, met het toestel in de grond beland.

"We hebben de hekken geplaatst zodat we rustig kunnen werken, om te voorkomen dat onbevoegden op het terrein komen," vertelt majoor Bart Aalberts van de Luchtmacht. Hij is projectleider van de berging. "We verwachten stoffelijke resten tegen te komen en uit piëteit met de nabestaanden willen we daar op een verantwoorde wijze mee omgaan."

Het toestel bij Nieuwe Niedorp is de vijfde die wordt opgegraven in het kader van het Nationale Programma Berging Vliegtuigwrakken. Majoor Aalberts: "Het belang is om de nabestaanden duidelijkheid te geven en degenen die tot nu toe als vermist te boek staan terug te vinden en een behoorlijke begrafenis te geven. En ze de eer te kunnen geven die ze toekomt."

Aan het project wordt al jaren gewerkt. "We hebben veel overleg gehad met de eigenaren van het terrein. We hebben uiteraard gekeken of het vliegtuig hier ligt. Dat hebben we gedaan via detectie. En we hebben alle vergunningen geregeld. De gemeente heeft de kar daarna getrokken. Die heeft een gecertificeerd bedrijf ingehuurd dat ons, Defensie, ondersteunt."

Start

De voorbereidingen zijn nog niet helemaal klaar. Rond het terrein worden nog grote damwanden de grond in geslagen. Volgende week zal de berging echt beginnen. "Wij hopen ongeveer vijfenhalve week nodig te hebben om de klus hier te doen. Dan heb ik het over het graven en het zeven. Daarna moet het terrein weer worden teruggebracht in de orginele staat."