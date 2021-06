Leerlingen krijgen les over bommenwerper bij bergingslocatie Nieuwe Niedorp

Het lesprogramma is ontwikkeld door Stichting Erfgoed Luchtoorlog Nederland. "Het is belangrijk, omdat het een onbekend verhaal is. Er is veel geschreven over de Tweede Wereldoorlog, maar niet over de oorlog in de lucht. Die kennis is maar sporadisch doorgeven. En dat terwijl de luchtoorlog van '40-'45 één van de eerste oorlogen was waar veel burgers bij zijn omgekomen", legt Johan de Noord van de stichting uit.

De leerlingen kregen de afgelopen dagen al allerlei informatie. "Kinderboekenschrijver Arend van Dam heeft twee verhalen geschreven. Eén over de luchtoorlog in zijn algemeenheid", zegt De Noord. "We hebben ook een presentatie gemaakt en informatie die leraren kunnen verspreiden. Daarnaast is er een expert in de klas geweest. Nu bezoeken ze de locatie en straks maken de kinderen nog een eigen krant over hun ervaringen rond dit onderwerp."

Verhalen doorgeven

De lessen zijn er niet alleen om de kennis te vergroten, maar ook om kennis op te doen. "Bij de lessen is de omgeving het uitgangspunt. In die omgeving kunnen verhalen boven tafel worden gehaald over de gevolgen van de luchtoorlog. Het materiële erfgoed zoals hier bij dit vliegtuig, brengt de kinderen bij het immateriële erfgoed, zoals bijvoorbeeld verhalen van iemand in de omgeving die het vliegtuig nog heeft zien vallen. Vervolgens kunnen ze aandacht geven aan vliegeniers die hier in de omgeving om het leven zijn gekomen en begraven liggen", zegt De Noord.

De operatie in de Kostverlorenpolder is vorige week begonnen en zal naar verwachting in totaal zo'n vijfenhalve week in beslag nemen.