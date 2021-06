Berging bommenwerper: onderzoek moet meer duidelijkheid geven over botresten

De specialisten van Defensie die betrokken zijn bij de berging van een bommenwerper, die in 1941 boven Nieuwe-Niedorp uit de lucht werd geschoten, zijn tevreden over de eerste resultaten. De aanleiding voor de berging was de kans om zeker te stellen dat vijf bemanningsleden met het vliegtuig om zijn gekomen. De stoffelijke resten die nu gevonden zijn, geven steun aan dat vermoeden.

De berging begon vorige week al, maar vandaag werden de eerste vondsten bekend gemaakt. "Het gaat om summiere stoffelijke resten vertelt Geert Jonker van de Berging- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht, "Er zijn ook wat fragmenten van kledingstukken gevonden. Voor een eerste week ziet het er goed uit"

De enorme kracht van de crash heeft ervoor gezorgd dat er nu maar kleine deeltjes worden teruggevonden. In het laboratorium zal moeten worden uitgezocht "Dat doen we in ons lab in Soesterberg. Onze missie zal vooral zijn om te proberen te achterhalen of we hier stoffelijke resten van vijf personen. Want we missen hier vijf vliegers. Zo weten we dan zeker dat er tijdens de crash nog vijf personen aan boord waren", legt Jonker uit.

Naast de stoffelijke resten zijn er ook al flink wat vliegtuigonderdelen uit de grond gehaald. Op de verwerkingslocatie, even verderop, wordt de dikke klei gezeefd om alle onderdelen er uit te halen. De Explosieven Opruimingsdienst is al flink wat munitie tegen gekomen.