Younes Taha verlaat Volendam voor degradant PEC Zwolle

Younes Taha El Idrissi speelt komend seizoen in het blauw-wit van PEC Zwolle. De 19-jarige Purmerender laat Volendam achter zich en tekent een contract voor twee seizoenen, met een optie voor nog een jaar. Tot een debuut in het eerste van Het Nieuwe Oranje kwam het niet.

In de beslissende play-off tegen Jong Almere City was Taha vorige week nog belangrijk met een goal en een assist voor de Volendammers. De aanvallende middenvelder kwam in de zomer van 2021 over van De Volewijckers.

