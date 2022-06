Jong FC Volendam strijdt om handhaving in tweede divisie: "Daar horen wij thuis"

In twee promotie/degradatieduels tegen Almere City FC onder 21 moet Jong Volendam handhaving in de tweede divisie zien te bewerkstelligen. "Wij spelen voor lijfsbehoud en vinden dat wij thuishoren in de tweede divisie", aldus trainer Kiki Musampa.

Het eerste duel is morgenavond om 20.00 uur in Almere. De return volgt zaterdag om 15.00 uur in Volendam. "Ik verwacht dat wij een gemotiveerd Almere zullen treffen. Ze versloegen heel knap in de finale om het landskampioenschap Feyenoord Onder 21 jaar. Bij ons is het gevoel goed. Wij hebben de laatste drie wedstrijden gewonnen in de tweede divisie", gaat Musampa verder.

Dat Jong Volendam p/d duels moet spelen is opmerkelijk, want het eindigde in de tweede divisie op de elfde plaats en dus niet in de onderste regionen. De regel is echter in de tweede divisie dat een beloftenteam bij de eerste negen moet eindigen. "We hebben dit seizoen een knappe prestatie neergezet door elfde te eindigen. De regelgeving laat het na om dat te belonen", vertelt Musampa.