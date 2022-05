Invaller Taha loodst Jong Volendam in slotfase langs Rijnsburgse Boys

Jong FC Volendam heeft vanavond in de tweede divisie met het kleinste verschil gewonnen van Rijnsburgse Boys. In Volendam werd het 1-0 dankzij een late treffer van invaller Younes Taha.

Het duurde lang voordat de wedstrijd op gang kwam in het Kras Stadion. De grootste kans in de eerste helft namens de thuisploeg was voor Koen Bloemmestijn. De spits vond echter doelman Zonneveld van Rijnsburgse Boys op zijn weg.

In de tweede helft was het wachten op de voorsprong voor Jong FC Volendam en die kwam er uiteindelijk pas twaalf minuten voor tijd. De ingevallen Taha kreeg in het strafschopgebied de bal na een gekraakt schot voor zijn voeten. De 19-jarige middenvelder rondde vervolgens koelbloedig af. Na de 1-0 waren de gasten uit Zuid-Holland niet meer bij machten om tot grote kansen te komen.

Lijfsbehoud

De winst op Rijnsburgse Boys betekent voor de ploeg van Kiki Musampa de twaalfde overwinning van het seizoen. In de tweede divisie staat Jong FC Volendam op de dertiende plaats. Door de winstpartij kunnen de talenten uit het vissersdorp bovendien nu niet meer direct degraderen. Met nog zes wedstrijden te gaan is de voorsprong op hekkensluiter ASWH opgelopen tot negentien punten.