HV Volendam haalt Duitser als vervanger van Florent Bourget

Oskar Schöll is de nieuwe middenopbouwer van Handbalvereniging Volendam. De 21-jarige Duitser komt over van het opleidingsteam van SC Magdeburg.

"Bij het bezoek aan Volendam voelde ik mij direct erg goed waardoor de keuze uiteindelijk makkelijker werd. Deze stap is voor mij een zeer interessante en spannende uitdaging waar ik erg naar uitkijk. Ik zal alles eraan doen om de club te ondersteunen bij het behalen van de doelstellingen en ook om mezelf als speler en persoon in een nieuwe omgeving verder te ontwikkelen", zegt Schöll op de website van de club.

"Met het vertrek van Florent Bourget naar Frankrijk moesten we schakelen om een goede opvolger te vinden", vertelt Marco Woltersom namens de club. "Oskar is een intelligente speler met een goed overzicht, maar hij heeft ook een sterke één tegen één. Naast de aanval leiden, zien we voor Oskar ook een belangrijke rol in de dekking."

Zondag speelt Volendam de tweede wedstrijd in de finale om het landskampioenschap tegen Aalsmeer. Het eerste duel ging met 26-27 verloren.