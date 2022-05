Volendam-handballer Bourget voor twee jaar naar Nancy

Nancy staat laatste in de Franse handbalcompetitie. De kans is dus groot dat Bourget komend seizoen op het tweede niveau van Frankrijk gaat uitkomen. "Ik had wellicht op het hoogste niveau uit kunnen komen, maar dan was de kans kleiner geweest dat ik basisspeler zou worden. Ik speel liever op het tweede niveau heel veel dan op het eerste niveau niet. Op mijn leeftijd moet je veel spelen."

Andere opties

De 23-jarige handballer laat weten dat hij meerdere aanbiedingen had. Zo toonde clubs uit Noord-Macedonië, Frankrijk en Duitsland interesse. "Qua niveau en contract was Nancy het beste voor mij. De trainer was ook erg enthousiast en ik vind de relatie tussen trainer en speler erg belangrijk."