Aalsmeer deelt eerste tik uit aan Volendam in handbalfinale

Het openingsduel in de finale om het landskampioenschap is gewonnen door Aalsmeer. Na een zeer spannende handbalwedstrijd in en tegen HV Volendam werd er met 27-26 gewonnen.

Aalsmeer-handballer Tim Bottinga - Orange Pictures

De openingsfase was duidelijk voor de bezoekers in Sporthal de Opperdam. Aalsmeer nam een voorsprong van drie punten (2-5). Daarna nam Volendam het initiatief en kwam het op een 7-6 voorsprong. Bij rust was die marge in tact: 12-11.

René de Knegt: "Deze keer viel het kwartje onze kant op" - NH Nieuws

Ook in de tweede helft stond Volendam de meeste tijd op voorsprong. Vanaf 25-23 kantelde de wedstrijd echter. Aalsmeer maakte vier doelpunten op rij en trok de wedstrijd over de streep: 26-27.

De individuele kwaliteit maakte het verschil volgens Leon Geus - NH Nieuws

Volgende week zondag is de tweede wedstrijd in Aalsmeer. Mocht er een beslissingsduel nodig zijn (best-of-3), dan is Volendam opnieuw het decor. Die wedstrijd staat gepland voor zondag 26 juni.

Nederlaag komt hard aan bij Dennis Schellekens - NH Nieuws