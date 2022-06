Dubbelfunctie voor Lebo-coach Zaid el Morabiti: hij wordt assistent bij Oranje

El Morabiti speelde zelf 119 interlands voor het Nederlands team. Hij vervangt Samir Makhoukhi, die assistent-trainer was onder Max Tjaden. Dit seizoen verloor El Morabiti in de halve finales van de play-offs met Lebo van FC Eindhoven. In een beslissingswedstrijd waren de Brabanders de sterkste.

Veel vertrouwen bij Moreno

"De KNVB wil stappen zetten in het zaalvoetbal en dit is ook de ambitie die ik zelf heb", zegt de 45-jarige Moreno, die eerder in Nederland werkte bij FC Eindhoven en als assistent bij Oranje. "Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren veel progressie gaan boeken binnen het Nederlandse zaalvoetbal en dat we op deze manier ook nog meer mooie momenten gaan beleven met Oranje Futsal."

Internationaal gelouterde coach

Voorganger Tjaden gaat aan de slag als technisch manager zaalvoetbal. "Met Moreno hebben we echt een topcoach naar Nederland gehaald", weet hij. "Miguel is een internationaal gelouterde coach en heeft bij de clubs waar hij werkzaam was al heel wat prijzen gewonnen. Hij kan het team, de spelers en het Nederlandse zaalvoetbal naar een nog hoger niveau tillen. Met zijn kennis en ervaring slaan we een weg in richting kwalificatie voor het WK 2024."