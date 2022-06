Ervaren krachten vertrekken bij Lebo: Amsterdams talent moet gat opvullen

Na het behalen van de halve finale, zal asv Lebo volgend seizoen moeten bouwen aan een nieuw elftal. De zaalvoetballers uit Amsterdam zien deze zomer veel spelers vertrekken en dus moet coach Zaïd el Morabiti jonge talenten de kans geven. "We moeten het hebben van jeugd en talenten uit Amsterdam", aldus de coach.

Met het vertrek van El Ghannouti en Makraou verliest Lebo een karrenvracht aan ervaring. De 39-jarige El Ghannouti, die onlangs nog deel uitmaakte van de EK-selectie, overweegt een punt achter zijn carrière te zetten. Daags voor de halve finale tegen FC Eindhoven liet El Ghannouti weten te vertrekken bij Lebo. Afgelopen week slaagde hij overigens voor zijn trainersdiploma in het zaalvoetbal.

Deze zomer ziet El Morabiti liefst vier spelers vertrekken. Noureddine Oulad Ben Youssef gaat aan de slag bij Hovocubo . Daarnaast zullen de ervaren Jamal el Ghannouti, Yousef Makraou en Oscar Abouseada de Amsterdamse club ook verlaten. Laatstgenoemde zal de overstap naar tweede divisionist Koninklijke HFC gaan maken. "Hij heeft zich dit jaar ontzettend ontwikkeld", zegt El Morabiti over de laatste man.

Lebo zal het vertrek van de ervaren krachten grotendeels gaan opvangen met jonge spelers. "Een paar jonkies zullen aansluiten bij het eerste", zegt El Morabiti, die niet verwacht dat Lebo zal gaan shoppen bij andere clubs. "We moeten het hebben van jeugd en talenten uit Amsterdam." Echter zullen Soeremly te Vrede, Mohamed Chih en Lofti Attahiri zich meer op het zaalvoetbal gaan focussen en keren een aantal talenten terug van blessures.

De zaalvoetballers van Lebo kenden een sterk seizoen. In de finalegroep eindigde Lebo als vierde, waardoor het deelnam aan de play-offs om de landstitel. In de halve finale dwong Lebo een beslissingswedstrijd af, maar in Noord-Brabant bleek Eindhoven een maatje te groot. Aanstaande vrijdag kan Hovocubo zich bij winst verzekeren van de landstitel, nadat het vorige week de eerste ontmoeting won van FC Eindhoven.