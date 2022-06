Hovocubo haalt sterkhouder Noureddine Oulad Ben Youssef weg bij Lebo

Hovocubo zit verwikkeld in de titelstrijd met FC Eindhoven, maar is achter de schermen bezig met de selectie voor volgend seizoen. De zaalvoetbalclub neemt de ervaren Noureddine Oulad Ben Youssef over van ASV Lebo. De 27-jarige speler kan op meerdere posities uit de voeten.

Bij Lebo was Ben Youssef één van de smaakmakers in het team van coach Zaid el Morabiti. De flankspeler kan ook in de punt van de aanval uit de voeten. Dit seizoen speelde hij weinig om uiteenlopende redenen, maar in de play-offs maakte Ben Youssef indruk. Daarin moest Lebo echter onderdoen voor FC Eindhoven, dat komende vrijdag de tweede kampioenswedstrijd tegen Hovocubo speelt. De eerste ontmoeting was een prooi voor de Horinezen.

Eerder wist Hovocubo zich al te versterken met Oualid Tarifit. De creatieve linkspoot komt over van OACN Spijkenisse, dat uitkomt in de eerste divisie.

Check hieronder de samnvatting van de eerste finalewedstrijd van Hovocubo.