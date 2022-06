Samenvatting: Geen Noord-Hollandse finale in de zaal: Lebo verliest van Eindhoven

De finale om het landskampioenschap in het zaalvoetbal gaat tussen Hovocubo en FC Eindhoven. De Brabanders waren vanmiddag in de beslissende wedstrijd duidelijk te sterk voor ASV Lebo. Na een spannende eerste helft liep de thuisploeg na rust uit: 7-2.

"Ik ben supertrots op ze. Wij kunnen het een kampioenskandidaat met een stuk of zes internationales moelijk maken. De individuele kwaliteit maakte vandaag het verschil", sprak Lebo-trainer Zaid el Morabiti na afloop.

Uitstekende start

Lebo, dat de eerste wedstrijd had gewonnen en vrijdag verloor, kwam goed uit de startblokken. Via Saber ben Khalou werd het binnen tien minuten 0-1. Toch was het FC Eindhoven wat daarna de klok sloeg. Door een eigen goal en treffers van Jordany Martinus en Saïd Bouzambou werd het 3-1.