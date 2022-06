Zaalvoetballers Hovocubo zeer overtuigend naar finale, Lebo wacht beslissingswedstrijd

Vroeg in de wedstrijd zette Mo Attaibi de bezoekers uit Heerhugowaard nog op voorsprong. Daarna was het de beurt aan de ploeg van trainer Sander van Dijk. Zonder problemen werd er met 6-1 gewonnen, waardoor de best-of-three beslist is. Vorige week wist Hovocubo het eerste duel al met 5-2 te winnen.

In Eindhoven was het een stuk spannender. Bij rust stond het 1-1, waardoor de Amsterdammers dicht bij de finale waren. De eerste wedstrijd werd namelijk met 3-1 gewonnen. Door een treffer van Saïd Bouzambou na acht minuten in de tweede helft werd de wedstrijd echter gewonnen door de Brabanders.

Zondag is de beslissingswedstrijd in Eindhoven. De winnaar is de tegenstander van Hovocubo in de finale, die opnieuw over drie wedstrijden gaat.