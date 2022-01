Uitzinnige fans in Ziggo Dome zien Oranje verliezen van Servië: exit op EK zaalvoetbal

De groepsfase blijkt het eindpunt voor de Nederlandse zaalvoetballers. In een zenuwslopende wedstrijd ging de wedstrijd tegen Servië verloren. 1.250 fans zagen Oranje in de Ziggo Dome met 3-2 onderuit gaan.

Nederland leek op rozen te zitten na een sterke openingsfase. Via Jordany Martinus stond Oranje na iets meer dan twee minuten spelen op voorsprong. In de 22ste minuut kwam de ploeg van bondscoach Max Tjaden zelfs op een 2-0 dankzij een eigen goal van de Serven.

Via verdediger Rajcevic maakte Servië de aansluitingstreffer en in de beginfase na rust kwam Oranje op achterstand. binnen een minuut tijd scoorden de Serviërs twee keer via Ramic en Stojcevski. Vlak voor tijd kreeg Oranje een uitgelezen kans op de gelijkmaker. Saïd Bouzambou versierde een penalty en ging vervolgens zelf achter de bal staan. De oud-speler van Hovocubo schoot echter via de paal naast.

Na een bloedstollende slotfase, waarin Oranje een treffer nodig had om door te dringen tot de kwartfinale, viel de bevrijdende treffer wel. Echter net na de zoemer, waardoor Oranje met 3-2 verloor. Daardoor eindigt het EK in eigen land in de groepsfase.