Met Martins Indi en Janssen in de basis wint Oranje in blessuretijd van Wales

Met AZ-verdediger Bruno Martins Indi en voormalig AZ-spits Vincent Janssen in de basis heeft Oranje met 3-2 gewonnen van Wales. Door deze overwinning gaat Nederland aan de leiding in poule D van de Nations League.

In de achttiende minuut maakte oud-Ajacied Lang de openingstreffer. Een paar minuten later was het Gakpo die via de kluts beheerst binnentikte. Nederland leek op rozen te zitten, maar door slordig balverlies van Teze wist Wales-aanvaller Johnson de aansluitingstreffer te maken. Met een 2-1 stand gingen beide teams de kleedkamer in.

Levendige tweede helft

Vincent Janssen speelt een prima wedstrijd. De spits was actief en enkele keren dicht bij een doelpunt, maar scoren lukte de oud AZ-spits niet. In de 70e minuut kwam bij Wales Gareth Bale in het veld.

Het spel golfde heen en weer en in de laatste minuut van de reguliere speeltijd veroorzaakte Malacia een penalty. Die werd door Bale benut. In de blessuretijd werd Depay matchwinnaar voor Oranje door beheerst binnen te tikken in de allerlaatse aanval van de wedstrijd.