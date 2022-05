Bondscoach Van Gaal over keuze voor Martins Indi: "Hij heeft een heel goed seizoen achter de rug"

Dat AZ-verdediger Martins Indi na een afwezigheid van vijf jaar weer zijn opwachting maakt bij Oranje komt volgens de bondscoach doordat diens ploeggenoot Owen Wijndal geblesseerd is afgevallen. "Mijn voorkeur gaat uit naar een linksbenige centrale verdediger en daar hebben we er maar één van. Ik vind dat Martins Indi een heel goed seizoen achter de rug heeft en geef hem daarom nu de kans. Hij heeft ervaring op een WK en is in de opbouw vooruit gegaan."

Omdat Jordy Clasie (AZ) evenmin fit genoeg is, kwam Van Gaal bij debutant Jerdy Schouten uit. De oud-speler van Telstar stond op de schaduwlijst van het Nederlands elftal. "Ik heb Schouten gebeld toen Clasie afviel. Hij speelt een heel goed seizoen bij Bologna. We houden al die spelers in de gaten."

Vincent Janssen

De uitverkiezing van Vincent Janssen wekte misschien wel de meeste verbazing. Net als Martins Indi kwam de voormalig spits van AZ in 2017 voor het laatst voor Oranje uit. Assistent Danny Blind zette Van Gaal op het spoor van Jansen die de laatste seizoen in Mexico voetbalt. "Er kwam een plaats vrij doordat Malen geblesserd was. Ik ben zelf gaan kijken naar Janssen en toevallig scoorde hij in die wedstrijd ook nog. Ik weet niet of hij het gaat worden, want het is iedere keer afwachten of spelers bij het Nederlands elftal leveren."

Dat Janssen in Mexico weinig indruk heeft gemaakt, doet Van Gaal niks. "Je denkt toch niet dat ik naar de media luister? Jansen heeft in de laatste drie wedstrijden twee goals gemaakt. Het gaat erom dat ik zon type spits in het Nederlands elftal wil zien. Hij heeft soms harde voeten en ik zou willen dat hij zachte voeten heeft, maar ik kijk naar wat hij goed heeft gedaan."