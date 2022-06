Ajax-keeper Remko Pasveer mag volgens bondscoach Van Gaal blijven hopen op WK

Pasveer miste het laatste deel van het afgelopen seizoen vanwege een gebroken vinger. Eerder verraste hij vriend en vijand met zijn sterke optreden in het doel bij Ajax. Reden waarom Van Gaal Pasveer eerder al eens opnam in zijn voorselectie.

In de huidige selectie zijn Jasper Cillessen en Mark Flekken de eerste twee keepers. Tim Krul viel geblesseerd af en is vervangen door Kjell Scherpen die doorschoof vanuit Jong Oranje. Volgens de bondscoach de beste en snelste optie omdat veel voetballers op dit moment vakantie vieren. Over 62-voudig international Cillessen is Van Gaal uitermate tevreden. "We nemen wel een risico met hem, want hij heeft niet het hele seizoen gespeeld."

Oranje beter dan 2014

Volgens Van Gaal is het huidige Oranje beter dan de WK-ploeg die in Brazilië de bronzen medaille veroverde. "Op het middenveld en ook in de verdediging is er een groot verschil in kwaliteit. De keeper is een vraagteken. Cillessen levert nu wel, maar Tim (Krul. red.) is aan de oudere kant en dat geldt voor Pasveer ook. Maar Pasveer is wel een kandidaat."