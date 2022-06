Bondscoach Van Gaal reageert op steun Promes: "Begrip, maar niet verstandig"

Het Nederlands elftal speelt vrijdag in de Nations League tegen België. Zojuist gaf bondscoach Louis van Gaal zijn afsluitende persconferentie. Het ging natuurlijk over de wedstrijd tegen de Belgen, maar er werd ook gevraagd wat de bondscoach vindt van de steun van Memphis Depay voor Quincy Promes en of Noa Lang een speler is van wereldklasse.

Louis van Gaal - Pro Shots / Marcel van Dorst

Aanvaller Memphis Depay nam het gisteren op Instagram op voor zijn vriend Quincy Promes die verdacht wordt van poging tot moord en drugshandel. "Trots op het feit dat je staande blijft terwijl mensen die niets van je privé-leven afweten je vooroordelen zonder dat er strafbare feiten zijn bewezen", aldus Depay.

"Hij zegt iets over de rechtspraak en de waarden in Nederland. Daar sta ik volkomen achter. Volgens mij is hij nog niet veroordeeld. Waarom ga je erover praten zodat hij nog verder in de put raakt? Je moet afwachten of hij schuldig wordt verklaard. Hij steunt zijn collega. Of ik het verstandig vind, is een tweede", aldus Van Gaal.

Noa Lang wereldtop? Door een Belgische journalist werd gevraagd of het klopt dat hij tegen voormalig Ajacied Noa Lang gezegd had of hij de wereldtop kan halen. "In zijn gedrag en discipline moet hij dan veel bijleren, maar hij heeft wel ontzettend veel creatieve kwaliteit. Hij kan een wedstrijd openbreken", vertelt Van Gaal. Druk programma Het Nederlands elftal kent een druk programma. In nog geen twee weken tijd speelt Oranje tegen België, twee keer tegen Wales en tegen Polen voor de Nations League. "Ik vind het gek dat er vier wedstrijden gepland staan na een lang seizoen. Je loopt risicio op blessures. Hier moet naar gekeken worden", aldus Virgil van Dijk die alleen tegen de Belgen in actie zal komen. Louis van Gaal laat weten dat hij door het drukke programma veel spelers de kans gaat geven. De kans is dus groot dat Bruno Martins-Indi en Jerdy Schouten minuten gaan maken.