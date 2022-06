Politie valt wéér pand op industrieterrein Beverwijk binnen, vindt nu drugs

De politie vond vandaag 'grote hoeveelheden goederen, met name kruiden, vermengd met harddrugs' in een bedrijfspand op het Midi Center aan de Parallelweg in Beverwijk. De hele dag waren er veel agenten en onder andere douanemedewerkers te zien en was het terrein afgezet. Het is al zeker de derde keer in drie jaar tijd dat de politie illegale handel aantreft bij één van de bedrijven op het Midi Center.

Drugsvondst Beverwijk - NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

De bewaking van het terrein door bewapende agenten was bepaald niet voor niets, meldt de politie nu de inval en inbeslagname achter de rug is. "Vanwege de te verwachte waarde dan wel de criminele belangstelling van deze goederen is het pand gedurende het onderzoek bewaakt door medewerkers van de bewakingseenheid van de politie Noord-Holland", aldus het persbericht. Het is al een tijdje een zooitje op die plek van het industrieterrein. Ruim twee jaar geleden leverde een soortgelijke actie in hetzelfde Midi Center ook al een grote vangst op. Toen nam de politie duizenden vervalste artikelen in beslag, waaronder telefoonoordopjes en -accu's. En een half jaar daarvoor lichtten 250 mensen van de politie, het OM, de FIOD en de Belastingdienst het terrein door tijdens een grote inval. Zij vonden stapels contant geld, onder andere achter een systeemplafond. Tekst loopt door onder de afbeeldingen.

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen

Drugsvondst Beverwijk NieuwsFoto.nl / Nikos van Kempen Volgende

Na die twee invallen nam de gemeente Beverwijk maatregelen: ondernemers die er gevestigd zijn of van plan zijn zich er te vestigen, moesten vanaf februari vorig jaar beschikken over een exploitatievergunning. Dit zou de lokale overheid de gelegenheid bieden een onderzoek te doen naar de integriteit van ondernemers, de zogenoemde Bibob-toets. Ondanks, of misschien wel dankzij de maatregelen was het vandaag dus weer raak. Maandagavond kreeg de politie een tip 'dat er mogelijk verdovende middelen in het pand lagen opgeslagen'. Dat klopte dus. De politie vond er 'goederen die vermengd waren, of vermengd waren geweest met harddrugs'. Alles wordt vernietigd en het onderzoek wordt voortgezet, meldt de dienst.